POL-RTK: Nach Streit verletzt +++ Ladendieb mit Drogen erwischt +++ Fahrradiebe unterwegs

1. Streit führt zu Körperverletzung,

Bad Schwalbach, Adolfstraße, Mittwoch, 30.06.2021, 21:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend endete ein Streit in einem Café in der Adolfstraße in Bad Schwalbach in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der ein 50-Jähriger eine Kopfverletzung davontrug. Zuvor sei es laut dem Geschädigten im Gastraum des Cafés zu einem Streit mit einem ihm fremden, 175 cm bis 180 cm großen Mann mit kurzen, schwarzen Haaren gekommen. Der, mit einem roten T-Shirt und blauer Jeans bekleidete Mann, habe den 50-Jährigen zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und anschließend mit dem Knie gegen den Kopf getreten. Der Unbekannte habe sogleich die Flucht ergriffen. Aufgrund der dabei entstandenen Verletzungen musste ein Rettungswagen verständigt werden.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

2. Ladendieb mit Betäubungsmitteln erwischt, Rüdesheim, Europastraße, Mittwoch, 30.06.2021, 11:00 Uhr

(fh)Am Mittwochvormittag fiel einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Europastraße in Rüdesheim ein Ladendieb auf, welcher daraufhin festgehalten und an die Polizei übergeben wurde. Der 29-Jährige entwendete zuvor eine Powerbank und Zigarettenpapiere im Wert von 18 Euro aus dem Einkaufsmarkt und konnte dabei beobachtet und im Anschluss durch die Polizei kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung der Kleidungsstücke des Mannes wurden weiterhin geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden. In beiden Fällen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

3. Fahrrad vor Turnhalle gestohlen,

Idstein, Seelbacher Straße, Mittwoch, 23.06.2021, 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr

(fh)Im Laufe des gestrigen Vormittags hinderte die Sicherung eines Fahrrads im Bereich einer Turnhalle in der Seelbacher Straße in Idstein einen Täter nicht daran, sich das Zweirad zu eigen zu machen. Der 13-jährige Nutzer des Rades stellte dieses gegen 07:30 Uhr in einen Fahrradständer vor der Sporthalle ab und sicherte es sogleich mit einem Fahrradschloss. Als der Junge gegen 12:30 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehrte fehlte von diesem mitsamt dem Schloss jede Spur. Hinweise auf die Diebe liegen bislang nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

4. Fahrzeugeinbrecher unterwegs,

Taunusstein-Hahn, Im Obergrund, Dienstag, 29.06.2021 bis Mittwoch, 30.06.2021

(fh)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in Taunusstein-Hahn in einen geparkten PKW ein und entkamen anschließend mit ihrer Beute. Ersten Ermittlungen zufolge stand der schwarze Audi A3 über Nacht am Fahrbahnrand der Straße "Im Obergrund", als die Diebe eine Scheibe einschlugen und ein Portemonnaie samt Inhalt stahlen. In dem schwarzbraun karierten Portemonnaie der Marke "Louis Vuitton" befanden sich neben Ausweisdokumenten, Kundenkarten und einer EC-Karte, auch Bargeld in Höhe von 90 Euro. Am Audi selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

