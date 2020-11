FW-EN: Verkehrsunfall und ausgelöster Rauchwarnmelder

Feuerwehr Sprockhövel

Die Feuerwehr Sprockhövel wurde am Dienstag zu zwei Einsätzen alarmiert.

Gegen 16:30 Uhr ereignete sich in Haßlinghausen ein Verkehrsunfall auf der Mittelstraße. Ein Transporter war mit einer Verkehrsinsel und zwei Bäumen zusammengeprallt. Der Fahrer musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Nach einer Stunde war der Einsatz für die zehn ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte beendet.

Gegen 18:45 Uhr löste ein Rauchwarnmelder in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße "Am Brelo" aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Rauchwarnmelder aufgrund angebrannter Speisen auslöste. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. Da bei der Notrufabfrage ein entwickelter Brand nicht in Gänze ausgeschlossen werden konnte, wurden zwei Einheiten aus Nieder- und Obersprockhövel alarmiert. Es waren 20 ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte vor Ort.

