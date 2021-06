Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Kusel (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 02.06.21 bis Freitag, den 04.06.21 kam es in Kusel in der Tuchrahmstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW am rechten Fahrbahnrand. Am Freitag stellte sie Beschädigungen an der Fahrzeugfront fest. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381-919/0 bzw. per Email pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

