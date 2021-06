Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere berauschte Fahrzeugführer

Landstuhl (ots)

Mehrere betrunkene Autofahrer hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag im Stadtgebiet aus dem Verkehr gezogen. Die Polizeiinspektion hat zu unterschiedlichen Uhrzeiten und an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Landstuhler Weiherstraße wird gegen 01.00 Uhr bei einer 25-jährigen VW-Fahrerin aus dem Landkreis Kusel intensiver Atemalkoholgeruch festgestellt. Die Fahrerin wird zum Atemtest gebeten, was ein Ergebnis von 0,58 Promille ergibt. Ihr wird daraufhin die Weiterfahrt untersagt sowie ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zwei Stunden später fällt in der Bahnstraße ein 24-jähriger Seat Fahrer aus Ramstein auf. Der PKW wird gestoppt und kontrolliert, aus dem Innenraum strömt starker Alkoholgeruch. Auch hier liegt der Atemtest mit 0,83 Promille deutlichüber dem gesetzlichen Grenzwert. Die Weiterfahrt des jungen Mannes wurde beendet. Weiterhin hat er mit einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen. Kurze Zeit später in der Bahnstraße bescheinigt der durchgeführte Alkoholtest bei einem 30-jährigen Renault Fahrer einen Pegel von 1,1Promille. Der Zecher wird zwecks Blutprobe zur Dienststelle gebracht. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen werden drei weitere Trunkenheitsfahrten verhindert. Die Damen und Herren, welche "zu viel intus" hatten konnten vor Fahrtantritt einer Kontrolle unterzogen werden. Ihre Fahrzeugschlüssel werden bis zur Ausnüchterung bei der Polizei sicher verwahrt. |pilan

