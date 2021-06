Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Weißer Opel entfernt sich unerlaubt

Oberarnbach (ots)

Einem Honda Civic Fahrer kommt am Freitagabend auf der K 60 ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen. Beim Ausweichen prallt das Fahrzeug gegen die Leitplanke und muss später abgeschleppt werden. Der "Geisterfahrer" entfernt sich danach unerlaubt in Richtung Autobahn. Zum Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Opel handeln soll. Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden an die Polizeiinspektion Landstuhl erbeten |pilan

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell