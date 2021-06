Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall zwischen jugendlichem Radfahrer und PKW

Steinbach am Donnersberg (ots)

Am 04.06.2021 gegen 18.30 Uhr ereignete sich in der Marienthaler Straße in Steinbach ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Opel-Astra. Der 28-jährige PKW-Fahrer befuhr hierbei Marienthaler Straße aus Richtung Donnersberger Straße kommend, der 14-jährige Radfahrer fuhr ihm entgegen. Die Straße ist hier aus Sicht des Radfahrers stark abschüssig.

Aus bisher ungeklärter Ursache stieß der Radfahrer mit dem PKW frontal zusammen. Er erlitt durch den Unfall starke Kopfverletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Beide Fahrzeuge wurden zur Auswertung sichergestellt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet mögliche Zeugen, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können, sich unter der Telefonnummer 06361-9170 zu melden.

