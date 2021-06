Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

BAB63/Dreisen (ots)

Am Freitag den 04.07.2021, gegen 15:24 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer zwei Jugendliche auf einer Autobahnbrücke an der BAB 63 kurz vor der Abfahrt Göllheim. Über die Brücke führt die K47, welche die Ortschaft Dreisen und den Aussiedlerhof Bannholz verbindet. Einer der Jugendlichen warf einen Leitpfosten von der Brücke auf die Autobahn, welcher auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kaiserslautern landete. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall mit einem Fahrzeug. Die Zeugen gaben an, dass die Jugendlichen zwischen 13 und 15 Jahre alt waren. Einer hätte eine Baseballmütze getragen, der zweite einen Rucksack. Wer hat im genannten Zeitraum zwei Jugendliche mit einem Leitpfosten im Bereich Dreisen gesehen und kann Angaben zu diesen machen? Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Kaiserslautern: 0631-35340.

