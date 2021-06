Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Desloch (ots)

Bereits am vergangenen Dienstagmorgen wurde die Fassade eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Desloch beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass dieser durch einen LKW verursacht worden ist. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Lauterecken sucht deshalb nach Zeugen. Hinweise zu dem Verursacher werden unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegengenommen.

