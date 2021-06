Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Kusel (ots)

Die Geschädigte parkte am Montag ihren PKW, Opel Meriva, in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 19:20 Uhr auf dem Parkplatz der Musikschule in der Landschaftsstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie einen Schaden an dem Fahrzeugheck. Der verursachende Fahrer hatte sich vom Unfallort entfernt ohne seinen Pflichten als Ver-kehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise und ermittlungsrelevante Informationen unter der 06381-9190 oder via Email an die pikusel@polizei.rlp.de .|pikus

