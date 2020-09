Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200916.7 Itzehoe: Taschendiebstahl während des Einkaufs

Itzehoe (ots)

Am Dienstag ist es in Itzehoe in einem Supermarkt zu einem Taschendiebstahl gekommen. Der Täter erbeutete ein Portemonnaie samt Inhalt, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 18:45 Uhr hielt sich die Kundin im Aldi-Supermarkt in der Lise-Meitner-Straße auf. Als sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, merkte die 44-jährige Dame aus Schafstedt, dass die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche fehlte. Eine Absuche im Warenmarkt nach dem Portemonnaie verlief negativ. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 190 Euro.

Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Jochen Zimmermann

