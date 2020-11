Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zwei Einsätze zeitgleich für die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr! Rauchmelder rettet zwei Bewohner!

Bild-Infos

Download

Mülheim an der RuhrMülheim an der Ruhr (ots)

Um 15:18 wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ein ausgelöster Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Moränenstraße gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte machte der Anrufer gleich auf sich aufmerksam und wies die Einsatzkräfte ein. Die betroffene Bewohnung befand sich im zweiten Obergeschoss. Zur Erkundung der Lage wurden sowohl ein Trupp über den Zugang durch das Treppenhaus als auch die Drehleiter von außen eingesetzt. Über den Balkon konnten sich die Einsatzkräfte gewaltfrei Zugang zur betroffenen Wohnung verschaffen. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden. Es befand sich zum Zeitpunkt des Einsatzes keine Person in der Wohnung und ein Brandereignis konnte auch nicht festgestellt werden. Parallel zum laufenden Einsatz wurde die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim um 15:26 Uhr über einen piependen Rauchmelder an der Liebigstraße in Mülheim-Broich informiert. Der alarmierte Führungsdienst, der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 2 und der Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes trafen bei der Ankunft auf zwei Mitbewohnerinnen. Diese konnten der Feuerwehr Zugang zum Gebäude verschaffen. Aus der Wohnung war deutlich und laut der ausgelöste Rauchmelder zu hören. Ein leichter Geruch war wahrnehmbar. Da niemand auf das laute Klopfen an der Tür öffnete, wurde die Tür gewaltsam durch die Feuerwehr geöffnet. Der vorgehende Angriffstrupp unter Atemschutz meldete per Funk eine deutliche Rauchentwicklung und verbranntes Essen auf dem Herd. Zur Überraschung aller Einsatzkräfte wurden durch den Trupp die beiden Bewohner schlafend vorgefunden. Diese konnten ins Freie gebracht werden und dem Rettungsdienst übergeben werden. Die nachgeforderte Notärztin konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Zu Ihrem großen Glück blieben die beiden unverletzt und konnten nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen in ihre Wohnung zurückkehren. Die Feuerwehr war circa 45 Minuten im Einsatz. Auf Grund der Maßnahmen war die Liebigstraße im Bereich der Zufahrt zur Duisburger Straße voll gesperrt. (KHü/SDa)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208-455 92

E-Mail: feuerwehr-leitstelle@muelheim-ruhr.de

http://www.feuerwehr-muelheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell