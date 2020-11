FW-MH: Feuer in einem Kindergarten

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Am 21.11.2020 gegen 11.50 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim eine Verrauchung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Kämpchenstraße gemeldet. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob sich noch Personen in den Räumlichkeiten befinden, wurden die Löschzüge der Feuerwachen Broich und Heißen, der Rettungsdienst mit einem Notarzt, sowie der Führungsdienst unter dem Stichwort "Zimmerbrand mit Person" zur Einsatzstelle alarmiert. Alle Bewohner des Hauses hatten sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst ins Freie gerettet. An der Einsatzstelle konnte, in den Räumlichkeiten eines Kindergartens, eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr in den Kindergarten vor. Das Feuer konnte schnell, im Bereich einer Kochstelle, lokalisiert und gelöscht werden. Die Brandursache blieb zunächst ungeklärt. Die Bewohner der Wohnungen über dem Kindergarten konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in Ihre Wohnungen zurückkehren. Da der Brandrauch sich im gesamten Kindergarten ausgebreitet hatte, kann der Kindergarten bis auf weiteres nicht genutzt werden. Während der Löscharbeiten kam es im Bereich Kämpchenstraße/Oberstraße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle nach dem Feuerwehreinsatz an die Polizei übergeben.

