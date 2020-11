Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Verkehrsunfall auf der A40 Autobahnabfahrt MH-Dümpten - keine Verletzten #fwmh

Mülheim an der Ruhr

An heutigen Abend wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 19.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 40 gemeldet. Daraufhin wurde umgehend der Rüstzug sowie ein Rettungswagen von der Hauptfeuerwache aus Broich sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Oberhausen zur Einsatzstelle entsandt. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Autobahnabfahrt Dümpten in Fahrtrichtung Essen. Dort ist ein Pkw beim Abbiegevorgang auf die Leitplanke gefahren und ist dabei seitlich liegend im Graben gelandet. Die beiden Insassen konnten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Eine Erstversorgung der Patienten wurde durch zufällig vorbeifahrende Kollegen der Johanniter Unfall-Hilfe (JUH) eingeleitet. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und der Rettungsdienst versorgte die beiden Personen. Da zum Glück beide Personen unverletzt geblieben sind, musste keiner der beiden männlichen Personen in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Einsatzstelle wurde nach etwa 30 Minuten an die Autobahnpolizei übergeben. (DRü)

