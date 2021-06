Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw flüchtet vor Polizei

Kusel (ots)

Am Montag sollte gegen 23.00 Uhr ein Fahrzeug in der Fritz-Wunderlich-Straße, Höhe Haischbachstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des zu kontrollierenden VW Scirocco, braun, KUS-Kennzeichen beschleunigte daraufhin auf über 100 km/h und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Bei der Verfolgungsfahrt in Richtung Rammelsbach überholte der Fahrer mehrere Verkehrsteilnehmer so dass aus Sicherheitsgründen die Verfolgung des Fahrzeugs abgebrochen werden musste. Aufgrund des genannten Verhaltens wurde eine Strafanzeige erfasst und die Polizei bittet darum dass sich gefährdete Verkehrsteilnehmer oder Zeugen des Vorfalles bei der Polizei Kusel unter der 06381-9190 oder via Email an die pikusel@polizei.rlp.de melden. |pikus

