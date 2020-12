Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen: Zwei Autos prallen an Kreuzung aufeinander- Drei Verletzte

FreiburgFreiburg (ots)

Am Freitag, 18.12.2020, gegen 19:10 Uhr, ist es zu einer Kollision zweier Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Carl- Duisberg- Straße und der Alfred- Nobel- Straße in WT- Waldshut gekommen. Ein 56- jähriger Autofahrer befand sich mit seinem Hyundai auf dem Weg zur B34 und übersah an der Kreuzung die von rechts kommende 19- jährige Opel- Fahrerin. Der Opel wurde um seine eigene Achse gedreht. Die Fahrerin selbst sowie ihre beiden Mitfahrer wurden verletzt. Der 17- jährige Beifahrer begab sich im Nachgang der Unfallaufnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus und wurde zur Beobachtung stationär aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro.

