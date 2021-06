Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erhebliche Verstöße gegen 22. CoBeLVO

Meisenheim (ots)

In der Nacht auf Donnerstag wurde der Polizei Lauterecken durch Zeugen gemeldet, dass sich in einem Gastronomiebetrieb in der Meisenheimer Altstadt eine hohe Anzahl von Personen befinde, welche mutmaßlich nicht alle Regularien der 22. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz einhielten. Beim Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort flüchteten mehrere Personen, andere konnten daran gehindert werden. Von den noch etwa 20 anwesenden Personen wurden die Personalien erhoben. Tatsächlich konnte eine Vielzahl unterschiedlicher Verstöße gegen die aktuellen Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie festgestellt werden. Deshalb wurden mehrere Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet, weshalb die Betroffenen mit empfindlichen Bußgeldern rechnen müssen.

