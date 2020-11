Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeuge meldet Fahrzeugbrand und löscht mit Cola

GronauGronau (ots)

Mit Cola konnte ein aufmerksamer Zeuge einen beginnenden Fahrzeugbrand am Dienstag in Gronau löschen. Der Mann hatte die Brandstelle auf der Motorhaube eines an der Sudetenstraße geparkten Autos bemerkt. Unbekannte hatten gegen 22.30 Uhr mutmaßlich Brandbeschleuniger auf der Motorhaube entzündet. Zur gleichen Zeit sei ein Fahrzeug aus einer neben dem brennenden Auto liegenden Parkbucht ausgeparkt worden, so der Zeuge. Ob diese Person etwas mit der Tat zu tun hat, ist unklar. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000.

