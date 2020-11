Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auffahrunfall am Schumacherring

AhausAhaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 52-Jähriger am frühen Dienstagmorgen in Ahaus zugezogen. Der Heeker wollte aus Heek kommend von der Kreisstraße 45 nach rechts auf den Schuhmacherring abbiegen. Er sei kurz unaufmerksam gewesen, so der Autofahrer, und sei auf den vor ihm wartenden Wagen eines 40-Jährigen aufgefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

