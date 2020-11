Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unter Drogen auf Elektroroller

AhausAhaus (ots)

Ein Drogenvortest ist am Dienstagabend bei einem 40-Jährigen auf den Cannabiswirkstoff THC angeschlagen. Der Ahauser war in den Abendstunden mit einem Elektrokleinstfahrzeug, also mit einem E-Scooter, auf der Bahnhofstraße in Ahaus unterwegs. Bei dem Rollerfahrer hatten sich Verdachtsmomente auf Drogenkonsum ergeben. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Missbrauch von Drogen exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

