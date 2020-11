Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Berauschter Unfallfahrer ohne Fahrerlaubnis

BocholtBocholt (ots)

Er besaß keine Fahrerlaubnis, saß berauscht am Steuer und verursachte bei einem Unfall erheblichen Sachschaden: Einige Konsequenzen kommen nun auf einen 21 Jahre alten Autofahrer zu. Das Geschehen nahm am Dienstag in Bocholt seinen Lauf: Der junge Mann befuhr gegen 14.20 Uhr mit einem Wagen die Leo-Nußbaum-Straße in Richtung Dinxperloer Straße und war dort gegen zwei parkende Fahrzeuge geprallt. Bei der Aufnahme des Unfalls gab der Castrop-Rauxeler an, Betäubungsmittel und Alkohol eingenommen zu haben. Die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt er nicht. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache eine Blutprobe; die Beamten fertigten Strafanzeigen - darunter auch eine gegen den Halter des Fahrzeugs. Dieser steht im Verdacht, gegen die Halterpflichten verstoßen zu haben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

