Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Unfall unter Drogeneinfluss

BocholtBocholt (ots)

Ein 18-Jähriger hat am Dienstag in Bocholt mit einem Motorroller einen Unfall verursacht. Dabei stand der Bocholter unter dem Einfluss von Drogen - und befand sich gerade offensichtlich auf der Flucht vor Beamten des Zolls. Diese hatten ihn gegen 16.00 Uhr auf der Straße Eschhegge im Ortsteil Barlo kontrollieren wollen. Der 18-Jährige reagierte nicht auf die Anhaltezeichen. Stattdessen beschleunigte er, geriet auf den Grünstreifen und rutschte über die Fahrbahn in einen Wagen des Zolls. Bei dem jungen Mann fanden sich Drogen, und ein entsprechender Test schlug positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen, sondern nur eine Mofaprüfbescheinigung - der Motorroller war jedoch auf 45 km/h Höchstgeschwindigkeit zugelassen. Die hinzugezogenen Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt. Der Motorroller wurde sichergestellt. Ein Arzt entnahm dem 18-Jährigen eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Eine weitere Strafanzeige richtet sich gegen die Halterin des Motorrollers. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro; der Fahrer war unverletzt geblieben.

