Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Einbruch fehlgeschlagen

Am Wochenende versuchte ein Unbekannter mehrfach in ein Wohnhaus in Lauterstein einzusteigen.

UlmUlm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, waren die Bewohner des Gebäudes im Ahornweg von Samstagabend bis Sonntagnachmittag nicht zu Hause. In dieser Zeit machte sich der Einbrecher zunächst an einem Kellerfenster zu schaffen, das er nicht aufbrachte. Danach scheiterte er an einem anderen Fenster. Zu guter Letzt hebelte der Unbekannte auch noch an einer Tür, die ebenfalls stand hielt. Schließlich gab der Einbrecher sein Vorhaben auf und flüchtete ohne Diebesgut. Die Polizei sicherte die Spuren und ermittelt jetzt gegen den Täter. Wer von Samstagabend bis Sonntagnachmittag in Lauterstein verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07161 851-0 melden.

Hinweis der Polizei: Der Fall zeige, dass viele Einbrüche durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden können. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Zum Thema Einbruchsschutz gibt die Polizei weitere Tipps:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Schließen Sie Haustüren immer zweifach ab, auch bei kurzer Abwesenheit.

- Vorsicht: Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen.

- Eine Wohnung ohne Licht lockt Einbrecher bei Dunkelheit womöglich an. Achten Sie auch darauf, dass die Außenbeleuchtung funktioniert.

- Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick signalisieren, dass niemand zu Hause ist.

- Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen die Polizei über Notruf 110.

- Auch eine aufmerksame Nachbarschaft hilft Einbrüche zu verhindern.

- Notieren Sie sich Kennzeichen von Fahrzeugen, die Ihnen verdächtig erscheinen.

- Im Internet finden Sie Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen (Tel. 0731/188-1444) sowie die Broschüren der Polizei.

+++1991613

Michael Otto / Holger Fink, Tel.: 0731/188-1111, Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell