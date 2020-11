Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Nellingen, A8 - 40 Felgen aus Lastwagen gestohlen

An sechs Lkw schlitzten Unbekannte am Wochenende auf einem Parkplatz bei Nellingen die Plane auf.

UlmUlm (ots)

Die Täter machten sich an einem Sattelzug zu schaffen. Während der Fahrer schlief, stahlen sie 40 Alufelgen aus dem Scania. Gegen 7 Uhr bemerkte der Fahrer den Diebstahl und rief die Polizei. Die ermittelt jetzt gegen die Unbekannten und bittet unter der Telefon-Nr. 07335/96260 um Zeugenhinweise. Während der Anzeigenaufnahme meldeten sich fünf weitere Fahrer, an deren Lkw Unbekannte ebenfalls die Plane aufgeschlitzt hatten. Gestohlen wurde in diesen Fällen nichts. Die Ermittler gehen derzeit von der gleichen Tätergruppierung aus. Der Abtransport der Beute dürfte mit einem Kleintransporter oder noch größerem Fahrzeug erfolgt sein.

+++1991613

Holger Fink, Tel.: 0731/188-1111, Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell