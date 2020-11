Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - 44-Jähriger fährt betrunken Auto

Zeugen melden betrunkenen Autofahrer

UlmUlm (ots)

Am Samstag meldete sich ein Zeuge gegen 06.20 Uhr bei der Polizei und teilte mit, dass er beobachtet hatte, wie ein Mann mit seinem Mitsubishi auf den Festplatz in Riedlingen gefahren war. Der Zeuge vermutete, dass der Fahrer betrunken sei. Beim Eintreffen der Streife saß der 44-jährige Fahrer in seinem Auto. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Dem 44-Jährigen wurde Blut abgenommen. Als die Polizei seinen Führerschein beschlagnahmen wollte, stellte sich heraus, dass der betrunkene Fahrer diesen schon vor ein paar Monaten abgeben musste. Der 44-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.

+++++++++++++++++++++ 1985585

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell