POL-UL: (BC) Riedlingen - Frontalzusammenstoß geht glimpflich aus

Vorfahrtsberechtigte Autofahrerin wurde übersehen

UlmUlm (ots)

Am Samstag befuhr ein 36-Jähriger mit seinem VW die Tautschbuchstraße in Daugendorf in Richtung B 312. Beim Einfahren in die Kreuzung übersah er den, mit fünf Personen besetzten, VW einer 46-Jährigen, die aus Richtung Zwiefalten kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden belief sich auf insgesamt 5.000 Euro.

