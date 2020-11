Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unbekannte schlagen zwei junge Männer nieder

Der Angriff erfolgte grundlos

Gegen 02 Uhr am Sonntag befanden sich ein 25- und 23-Jähriger auf dem Biberacher Marktplatz. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich eine vierköpfige Personengruppe. Wohl ohne ersichtlichen Grund begaben sich dann zwei männliche Personen aus dieser Gruppe zu den beiden später Geschädigten und pöbelten diese zunächst an. Als ihnen klargemacht wurde, dass man weitergehen soll, begannen die beiden bislang unbekannten Täter, grundlos auf die beiden jungen Männer einzuschlagen. Währenddessen kamen die anderen beiden aus der vierköpfigen Gruppe ebenfalls hinzu. In der Folge schlugen alle vier mit Fäusten und Füßen auf die beiden jungen Männer ein. Als die Polizei eintraf, war von den Tätern nichts mehr zu sehen. Einer der jungen Männer musste nach dem Vorfall in eine Klinik zur weiteren Behandlung eingeliefert werden. Die Polizei Biberach ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Sachdienliche Hinweise werden unter der Nummer 073514470 entgegengenommen.

