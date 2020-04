Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht, Bad Hersfeld Samstag, 18.04.2020, 22:10 Uhr

Bad Hersfeld (ots)

Ein 39-jähriger PKW- Fahrer aus Bad Hersfeld kam auf der B 62 aus Friedewald in Richtung Bad Hersfeld in Höhe des Forsthauses Sorga kommend vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, fuhr in den Straßengraben, überschlug sich und kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Sein Mitfahrer und er ließen sich am Unfallort abholen und nach Bad Hersfeld in das Klinikum bringen. Durch die Polizeistreife wurde dort jedoch nur der Mitfahrer angetroffen, dieser wurde verletzt in das Klinikum aufgenommen. An dem verunfallten PKW waren andere amtliche Kennzeichen angebracht, der PKW selbst nicht zugelassen. Sachschaden: 10.000 Euro

