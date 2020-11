Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall zwischen Fahrrad und Pedelec

BocholtBocholt (ots)

Beim Überholen auf einem Radweg ist es zwischen einem Pedelec und einem Fahrrad am Dienstag in Bocholt zu einem Unfall gekommen. Eine 15-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Jugendliche hatte den Radweg an der Münsterstraße gegen 14.05 Uhr stadtauswärts befahren. Ein nachfolgender 56-jähriger Pedelecfahrer wollte sie überholen, ohne dies durch Klingeln angekündigt zu haben. Dabei verhakte sich die Jacke des Bocholters am Lenker der 15-Jährigen. Die Bocholterin kam dadurch zu Fall. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, das die Jugendliche nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

