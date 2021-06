Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Imsweiler - Verkehrsunfall mit Flucht

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am 01.06.2021, gegen 16.00 Uhr, spazierte ein 10-jähriges Mädchen zusammen mit ihrem Hund auf dem Gehweg in der Alsenzstraße in Imsweiler. Hierbei wurde es von einem vorbeifahrenden blauen Opel mit dem Außenspiegel an der Schulter gestreift und leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort ohne sich um das Wohlbefinden des Mädchens zu kümmern. Die Polizei erbittet Hinweise über den Unfallverursacher unter Tel.: 06363 / 9170 |pirok

