POL-PDKL: Verfolgungsfahrt

Gimsbach/BAB 62 (ots)

Am Samstag, den 04.06.21 gegen 21:30 Uhr flüchtete der Fahrer eines 3er BMW's vor der Polizei. Dieser sollte mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer erhöhte seine Geschwindigkeit deutlich und entfernte sich in Richtung Glan-Münchweiler. Dort versuchte er den Streifenwagen abzuhängen, indem er trotz Gegenverkehr verkehrtherum über die eigentliche Abfahrt auf die BAB 62 auffuhr und wieder nach rechts zog, um sich in Richtung Trier zu entfernen. Kurz vor der Abfahrt Birkenfeld konnte der Fahrer wieder gesichtet werden, welcher nach Nötigung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer zunächst die dortige Abfahrt nahm und anschließend wieder über die Auffahrt auf die BAB 62 in Richtung Pirmasens flüchtete. Aufgrund der höheren Motorisierung des flüchtenden PKWs wurde er schließlich aus den Augen verloren. Verkehrsteilnehmer, die in diesem Zusammenhang gefährdet wurden, werden gebeten sich an die Polizei Kusel zu wenden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381-919/0 bzw. per Email pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

