Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201106.4 Itzehoe: 15-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

ItzehoeItzehoe (ots)

Am Donnerstagabend hat sich ein polizeibekannter Jugendlicher eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Auf diese Weise versuchte sich der junge Mann einer Kontrolle zu entziehen, landete letztlich jedoch an einem Betonpoller.

Um 22.35 Uhr entschloss sich eine Streife, einen Ford zu kontrollieren, der aus dem Alsenskamp kommend in Richtung Wellenkamper Chaussee unterwegs und mit drei Personen besetzt war. Im Schröderskamp gaben die Beamte Anhaltezeichen, auf die der Fahrer mit Flucht reagierte. Mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr er mehrere Straßen und endete schließlich an einem Poller und in einer Hecke auf einem Verbindungsweg vom Mühlenweg / Heinrich-Wessel-Straße zum Kamper Weg. Der Fahrzeugführer sprang sofort aus dem Wagen und lief in Richtung Wellenkamper Chaussee davon, seine zwei 15 und 17 Jahre alten Begleiter bekam die Polizei zu fassen. Wie sich später ermitteln ließ, handelte es sich bei dem Fahrer des Fiestas um einen 15 Jahre alten Itzehoer. An dem Ford befanden sich als gestohlen gemeldete Kennzeichen - woher das Fahrzeug stammte, bleibt zu klären. Zunächst einmal stellten die Einsatzkräfte den Pkw sicher.

Der jugendliche Fahrzeugführer wird sich nun wegen diverser Delikte verantworten müssen, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Beteiligung an Straßenrennen.

Merle Neufeld

