POL-IZ: 201106.3 Brunsbüttel: Warnung vor Telefonbetrügern

In den letzten Tagen waren in Brunsbüttel Telefonbetrüger aktiv. Glücklicherweise ist es ihnen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gelungen, ihre zumeist älteren Opfer reinzulegen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei dringend vor Menschen, die telefonisch Gewinnversprechen machen oder andere unwahre Geschichten erzählen, um an Geld oder andere Werte zu gelangen.

Mittwoch und Donnerstag meldeten sich bei der Polizei mehrere Brunsbütteler, die betrügerische Anrufe erhalten hatten. Zunächst vernahmen die Geschädigten am Hörer eine Bandansage, die eine Gewinnbenachrichtigung enthielt. Nach dem Drücken der Taste 1 auf dem Telefon erfolgte einer Weiterleitung zu einer Person, die den Kauf von Amazon-Gutscheinkarten und die Mitteilung der darauf vermerkten Codes forderte. Erst dann sollte die Gewinnauszahlung erfolgen.

Ein 81-Jähriger, der am Donnerstagvormittag ein solches Telefonat führte, hatte Glück, denn seine Frau wusste um Betrugsmaschen am Telefon und forderte ihren Mann auf, das Gespräch sofort zu beenden. So machten es auch weitere Angerufene, so dass bisher keinerlei Schäden entstanden sind.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor den zahlreichen Betrugsmaschen am Telefon. Die Täter erfragen unter anderem persönliche Daten, erzählen unwahre Geschichten oder fordern den Kauf von Wertkarten und die Mitteilung von Codes zur Einlösung. Der Einfallsreichtum der Betrüger ist immens, der Tipp der Polizei kurz und knapp: Legen Sie auf! Und wenden Sie sich bei Unsicherheit gern an die Polizei.

