Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201105.4 Dägeling: Radler bei Unfall schwer verletzt

DägelingDägeling (ots)

Am Mittwochmorgen hat sich auf der Landesstraße 119 in Dägeling ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Kleinwagen ereignet. Der Radler zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Gegen 07.15 Uhr war die Fahrerin eines Opels auf der Itzehoer Straße in Richtung Neuenbrook unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße Kaddenbusch kollidierte sie mit einem 23-jährigen Radfahrer, der die Itzehoer Straße zu überqueren beabsichtigte, um offenbar in die Straße Kaddenbusch zu fahren. Der Biker aus Itzehoe zog sich bei dem Unglück lebensgefährliche Verletzungen zu, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Klinikum. Während des Einsatzes des Fliegers war die Itzehoer Straße zeitweilig komplett gesperrt.

Der Opel war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, an ihm entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Merle Neufeld

