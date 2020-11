POL-IZ: 201105.2 Itzehoe: Alkoholisiert am Steuer

Polizeidirektion Itzehoe

Itzehoe: Alkoholisiert am Steuer

Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am Mittwochabend einen 63-Jährigen ausfindig gemacht, der vermutlich Alkohol im Blut hatte, als er zuvor mit seinem Wagen unterwegs gewesen ist.

Gegen 19.30 Uhr erhielten die Beamten Kenntnis von einem Itzehoer, der im Stadtteil Wellenkamp alkoholisiert in einem Fahrzeug unterwegs sein sollte. Den verdächtigen Wagen entdeckten die Einsatzkräfte auf einem Parkplatz im Lübscher Kamp, den Halter trafen sie an seiner Wohnanschrift an. Er räumte ein, kürzlich mit seinem Pkw unterwegs gewesen zu sein und gerade Bier getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest bei dem Betroffenen ergab einen Wert von 0,73 Promille, woraufhin sich der Mann freiwillig einer Blutprobenentnahme stellte. Ob er bereits alkoholisiert gewesen ist, als er sein Auto fuhr, wird das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen. Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts des Führens eines Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss.

