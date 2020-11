Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201104.4 Hemmingstedt: Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Dienstagnachmittag hat eine Streife in Hemmingstedt einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehend mit einem Sprinter unterwegs gewesen ist.

Um 15.15 Uhr überprüften Beamte den Fahrer eines Kleinlasters auf der Meldorfer Straße auf dem Parkplatz am Ortsausgang Hemmingstedt in Richtung Meldorf. Bei dem 32-Jährigen stellten sie im Rahmen der Kontrolle eine träge Pupillenreaktion und gerötete Bindehäute fest. Auf Nachfrage gab der Dithmarscher an, zuletzt vor ein paar Tagen Drogen konsumiert zu haben. Ein durch ihn absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Der Betroffene musste sich daraufhin einer Blutprobenentnahme unterziehen und wird sich wegen der Drogenfahrt verantworten müssen.

