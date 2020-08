Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Auerberg - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den Mittagsstunden des 20.08.2020 brach ein noch unbekannter Täter in eine Wohnung auf der Stockholmer Straße in Bonn-Auerberg ein: In dem Zeitraum zwischen 11:30 und 12:30 Uhr gelangte der Unbekannte zunächst in das Treppenhaus des Mehrparteienobjektes. Nach der Spurenlage verschaffte er sich von hier aus durch das gewaltsame Aufhebeln einer Wohnungstüre Zugang in die Zimmer. Als die 65-jährige Bewohnerin, die zu diesem Zeitpunkt im Schlafzimmerbereich ruhte, den Unbekannten bemerkte, flüchtete dieser aus der Wohnung. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu Art und Umfang möglichen Diebesgutes vor. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Mannes, zu dem derzeit keine weiteren Beschreibungsmerkmale vorliegen. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

