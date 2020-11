POL-IZ: 201105.5 Itzehoe: Schülerin bei Unfall schwer verletzt

Polizeidirektion Itzehoe

Am Mittwochmorgen hat sich in Itzehoe eine Schülerin auf einem Fahrrad bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwere Verletzungen zugezogen. Das Mädchen kam in ein Krankenhaus.

Kurz nach 07.00 Uhr war die 15-jährige auf einem Fahrrad auf dem Radweg der Münsterdorfer Straße aus Richtung Münsterdorf kommen in Richtung Vor dem Delftor unterwegs. Am Ende des Radweges an der Einmündung in die Straße Vor dem Delftor fuhr sie mit ihrem Bike über die Fahrbahn der Münsterdorfer Straße, um weiter den Radweg in Richtung Itzehoe Zentrum zu nutzen. Dabei nahm ihr der 37-jährige Fahrer eines Volkswagens die Vorfahrt - er beabsichtigte von der Münsterdorfer Straße aus nach rechts in die Straße Vor dem Delftor abzubiegen. Die Radlerin stürzte zunächst auf die Motorhaube des Kleinwagens und fiel dann zu Boden. Die Jugendliche erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen, die entstandenen Sachschäden waren vergleichsweise gering.

