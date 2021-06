Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in einen Bauwagen am Steinbruch Duingen

Hildesheim (ots)

Duingen - In der Nacht von Mittwoch, 16.06.21, auf Donnerstag, 17.06.21, in der Zeit zwischen 19:00 - 07:00 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam in einen Bauwagen vom Steinbruch Duingen (zwischen den Ortschaften Marienhagen und Weenzen) ein und entwendeten dort diverse Gegenstände. Darunter ein Ladegerät, ein Akku, sowie ein Bohrer der Marke Hilti, eine Wildkamera, zwei Werkzeugkisten und ein Radio der Marke Makita. Der Wert vom Diebesgut wird derzeit auf 530 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zur genannten Tatzeit machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

