Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradfahrer entwendet Rucksack in Duingen

Hildesheim (ots)

Duingen (ni) - Am 16.06.2021, gegen 22:00 Uhr, wird einem 18-jährigen Zeitungsausträger, der in Coppengrave in der Straße "Alte Bergstraße" gerade damit beschäftigt ist, eine Wochenzeitschrift auszuteilen, ein Rucksack mit Zeitungen und darin befindlichen Kopfhörern entwendet. Der junge Mann hatte den Rucksack am Anfang der Straße an einer Hauswand abgestellt. Während des Verteilens beobachtet er, wie ein mit zwei Personen besetztes Motorrad sich nähert, der Rucksack aufgenommen wird und das Motorrad davonfährt. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens richtet sich der Tatverdacht gegen einen 16-jährigen Gronauer.

