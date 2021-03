Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen nach Unfallflucht auf Autobahn gesucht

Wietmarschen (ots)

Am Sonntagmittag ist es gegen 13.15 Uhr auf der A31 zwischen den Anschlussstellen Lingen und Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Feststellungen der Polizei war der bislang unbekannte Verursacher in Fahrtrichtung Emden unterwegs, als er in Höhe der Ausfahrt der dortigen Raststätte mit vier an einer Baustelle aufgestellten Warnbaken kollidierte. Teile der Baken wurden dadurch auf die Fahrbahn geschleudert und nachfolgend von mindestens drei anderen Fahrzeugen überfahren. Diese wurden dabei zum Teil erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Anhand der am Unfallort vorgefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich um einen silberfarbenen Mercedes-Benz der B-Klasse, Baujahr vermutlich ab 2011, handeln. Der PKW dürfte im linken Frontbereich stark beschädigt sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer (0591) 87715 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell