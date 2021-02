Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Unbekannter entblößt sich vor fremder Frau

Am Samstagnachmittag ist es an der Diepenbrockstraße im Ortsteil Rütenbrock zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen unbekannten Mann gekommen. Eine 48-jährige Frau aus Ostrhauderfehn wartete gegen 15.10 Uhr an einer Grundstücksmauer auf ihren Ehemann. Dort wurde sie von einem radfahrenden Mann auf Englisch angesprochen, ob sie Sex mit ihm haben wolle. Nachdem sie dies vehement verneinte, öffnete der Mann sein Hose und entblößte sein Genital. Das Opfer schrie ihn an, dass er verschwinden solle. Dies tat er dann auch und fuhr mit dem Fahrrad in Richtung Schwartenberger Straße davon. Der Mann wird als etwa 20 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß beschrieben. Er war schlank, trug dunkles, mittellanges Haar und sprach gebrochenes Englisch. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt und einer Jeans. Zur Tatzeit führte er ein Damen-Hollandrad mit sich. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 entgegen.

