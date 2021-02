Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Dinklage- Diebstahl aus PKW

Zwischen Donnerstag, 18. Februar 2021, 20.30 Uhr, und Freitag, 19. Februar 2021, 05.30 Uhr, kam es in der Titus-Horten-Straße zu einem Diebstahl aus einem PKW. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem PKW, einem grauen VW Passt, und entwendete aus diesem eine Radio-/Navigationseinheit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dinklage (Tel. 04443-977490) in Verbindung zu setzen.

Aus dem aktuellen Anlass möchte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta folgende Hinweise geben:

+ Verschließen Sie das Kraftfahrzeug ordnungsgemäß. Auch wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe aufhalten. Ein unbeobachteter Augenblick reicht aus, um Wertsachen aus dem Fahrzeug zu entwenden.

+ Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Auto liegen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

+ Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Diebstahl aus dem Auto könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

+ Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab.

+ Lassen Sie das Fahrzeug nicht "laufen", wenn Sie nur kurz eine Besorgung tätigen oder eine Arbeit durchführen müssen.

"Autoeinbrecher haben es vor allem auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone oder zurückgelassene Wertsachen abgesehen. Zum Ärger über den Diebstahl kommen ggf. noch die notwendigen Reparaturen auf den Eigentümer zu. Deswegen: Einbruch vermeiden. Ihr Auto ist kein Tresor.", so Kriminaloberkommissar Andreas Bonk, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.

Neuenkirchen-Vörden- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Freitag, 19. Februar 2021, gegen 07.30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger PKW-Fahrer, der in Neuenkirchen-Vörden wohnhaft ist, befuhr die Bahnhofstraße in Richtung L76. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der 30-Jährige eine vorausfahrende 54-jährige Fahrradfahrerin aus Neuenkirchen-Vörden, die mit eingeschaltetem Licht die Bahnhofstraße befuhr. Es kam zu einer Kollision, sodass die 54-Jährige stürzte und sich schwer verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 1100 Euro geschätzt.

