POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Zweibrücken (ots)

Am 11.02.2021, zwischen 07:00 und 08:50 Uhr, kam es in der Fasaneriestraße in Zweibrücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Hieber wurde ein schwarzer Opel Astra, welcher am Straßenrand, in Richtung Kesselbachstraße parkte, durch einen unbekannten Fahrzeugführer, der wahrscheinlich in Richtung Kesselbachstraße fuhr, am linken Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 450 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken sucht Zeugen (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) der Verkehrsunfallflucht. | pizw

