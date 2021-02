Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand

Contwig (ots)

Am 11.2.2021, gegen 08.20 Uhr, wurde gemeldet, dass es in der Pirmasenser Straße zu einem Kellerbrand gekommen wäre. Der Brand wurde durch die Feuerwehren aus Contwig und Dellfeld gelöscht. Als Ursache kommt ein technischer Defekt im Bereich der Heizungsanlage in Frage. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren keine Personen im Anwesen. Die Schadenshöhe wird mit ca. 50 000 Euro beziffert. Die Straßennutzung war zeitweise nicht möglich und auch die Stromversorgung musste unterbrochen werden. |pizw

