POL-PDPS: Vier Pkw bei Unfall beschädigt, zwei Leichtverletzte

Am Donnerstag, um 17:15 Uhr, befuhr eine 60-jährige Golf-Fahrerin die Kaiserstraße in Richtung Blocksbergstraße. Sie wollte in die Max-Reger-Straße nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden VW Polo. Es kam zur Kollision. Nach dem Aufprall touchierte der Golf noch zwei in der Max-Reger-Straße geparkte Pkw. Die Fahrerin des Golf erlitt, ebenso wie der 24-jährige Polo-Fahrer, beide aus Pirmasens, leichte Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus verbracht. Der Polo erlitt Totalschaden, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10700 Euro. pips

