Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei reagiert auf Bürger-Beschwerden: Kontrollen gegen Drogenhändler in der Nordstadt

Dortmund (ots)

16 Platzverweise, 10 Strafanzeigen - das ist die Bilanz eines Schwerpunkteinsatzes, bei dem die Polizei am Montag (25.5.2020) in der Nordstadt bereits bekannte Orte kontrollierte, an denen Drogenhändler immer wieder illegale Geschäfte betreiben.

So auch ein 21-Jähriger aus Bönen, der den Mehmet-Kubasik-Platz sofort verließ, als Polizisten dort anhielten. Die Polizei war uniformiert und auch zivil gekleidet unterwegs - und konnte den Mann, der sich auf der Flucht immer wieder versteckte, wenig später auf der Scheffelstraße festnehmen. In unmittelbarer Nähe entdeckten Polizisten eine Tüte mit 42 Marihuana-Päckchen.

Auf einer Polizeiwache erhielt der Tatverdächtige einen Platzverweis - den er missachtete: Der 21-Jährige kehrte zum Mehmet-Kubasik-Platz zurück. Von dort aus führte eine weitere Fahrt im Streifenwagen zur Durchsetzung des Platzverweises ins Polizeigewahrsam. Während der Fahrt randalierte der Mann im Streifenwagen. Er weigerte sich, eine Mund-Nase-Maske zu tragen. Auch im Polizeigewahrsam leistete er massiven Widerstand. Keiner der Polizisten wurde verletzt.

Weitere von der Polizei am Hauptbahnhof, im Keuningpark und in anderen Bereichen kontrollierte Personen verhielten sich weitestgehend uneinsichtig. Auch sie erhielten Platzverweise.

Der Polizei liegen zahlreiche Beschwerden von Nordstadt-Bürgerinnen und -Bürgern über Drogenhandel u.a. auf dem Mehmet-Kubasik-Platz, in weiteren Straßen und auch auf Spielplätzen vor.

Drogenhändler und -käufer müssen jederzeit mit Kontrollen durch die Polizei rechnen.

