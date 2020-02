Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 33-Jährige legt zweimal Feuer in Mehrfamilienhaus

53881 Euskirchen-Stotzheim (ots)

Als eine 52-Jährige aus Euskirchen Samstagmittag (12.30 Uhr) ihre Wohnung auf der Marsstraße verlassen wollte, erkannte sie direkt vor ihrer Wohnungstür einen ihr bekannten 33-Jährigen. Dieser hatte einen Fernseher vor die Tür der 52-Jährigen gestellt, diesen mit Feuerzeugbenzin begossen und angezündet. Als er nun entdeckt wurde, flüchtete er über das Treppenhaus nach unten. Ein ebenfalls in der Wohnung der Frau aufhältiger Freund konnte den Brand mit eigenen Mitteln löschen. Danach folgte er dem Brandleger. In einer tieferliegenden Etage konnte er leichte Verbrennungen an im Hausflur abgestellten Fließenpaketen erkennen. Der Flüchtende warf die Flasche mit dem Feuerzeugbenzin vorm Haus weg. Eine Suche nach dem Brandstifter verlief erfolglos. Es wurde eine Strafanzeige wegen Brandstiftung gefertigt.

