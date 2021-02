Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Peheim- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 19. Februar 2021, gegen 07.35 Uhr, kam es in der Straße Am Fernsehturm zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige PKW-Fahrerin aus Friesoythe befuhr die Straße Am Fernsehturm in Richtung Grönheim. Auf einer vereisten Fahrbahn geriet der PKW ins Schleudern. Die 22-Jährige kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 22-Jährige leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde auf 7600 Euro geschätzt.

