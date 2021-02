Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Mit falschen Kennzeichen unterwegs

Am Donnerstag, 18. Februar 2020, 14:35 Uhr, fiel Beamten in Bakum, auf der Kirchstraße ein schwarzer Audi A8 aus Unna auf, der auf der Kreisstraße, in Richtung Langförden fuhr. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und flüchtete auf ein Privatgrundstück an der Loher Straße. Dort endete die Fahrt, da der Flüchtige unglückerweise in eine Sackgasse gefahren war. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass die am Audi angebrachten Kennzeichen eigentlich für einen Mercedes ausgegeben waren, dieser war aber bereits vor zwei Jahren abgemeldet worden. Der Audi war daher weder versichert, noch wurden Steuern gezahlt. Auf Befragen gab der 35-jährige Fahrer aus Damme an, dass er sich das Auto von einem Bekannten geliehen habe, dieser sei zurzeit aber im Urlaub und habe die Papiere des Audis mitgenommen. Die Beamten untersagten daher vor Ort die Fahrt, der Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichen wurden vor Ort sichergestellt, die beiden Männer mussten ihren Weg nach Damme zu Fuß fortsetzen. Gegen den 35-jährigen Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, zudem muss er mit Punkten in Flensburg rechnen.

Damme- Diebstahl von Elektrowerkzeugen

Zwischen Sonntag, 14. Februar 2021, 07.00 Uhr, und Donnerstag, 18. Februar 2021, 07.30 Uhr, kam es in der Robert-Bosch-Straße auf dem dortigen Gelände des Bauhofes zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zum Gelände des Bauhofes und entwendete von einem Anhänger Elektrowerkzeuge. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) in Verbindung zu setzen.

Dinklage- Diebstahl von Kupferschrott

Zwischen Dienstag, 09. Februar 2021, 10.00 Uhr, und Donnerstag, 18. Februar 2021, 10:30 Uhr, kam es in der Straße Am Bählinger Bach bei einer dortigen Firma für Energie- und Gebäudetechnik zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Firmengelände und entwendeten aus einem Container Kupferschrott. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Dinklage (Tel. 04443-977490) in Verbindung zu setzen.

Emstek/ Holdorf- Warnung vor aktuellen Schock-/Enkeltrickanrufen

Am gestrigen Tage sind der Polizei zwei Fälle bekannt geworden, bei denen bislang unbekannte Täter versucht haben, am Telefon Geld zu erlangen. Glücklicherweise hatten die Täter keinen Erfolg.

Am Donnerstag, 18. Februar 2021, kam es im Bereich Holdorf zu einem Enkeltrick-Betrugsversuch. Es meldete sich ein angeblicher Enkel bei einem 87-Jährigen. Der Anrufer gab am Telefon an, dass er Geld benötigen würden. Da der angebliche Enkel im Laufe des Gesprächs immer dreister wurde, wurde der 87-Jährige stutzig und beendete das Telefonat. Ein Sachschaden

Ein ähnlicher Betrugsversuch ereignete sich am Donnerstag, 18. Februar 2021, im Bereich Emstek. Ein bisher unbekannter Täter gab sich am Telefon gegenüber einer 49-jährigen Frau als Arzt aus und teilte mit, dass ihr Sohn bei der Arbeit zusammengebrochen sei und nun im künstlichen Koma liegen würde. Der Anrufer gab weiter an, dass der Sohn an Corona erkrankt sei und für die umgehende Behandlung ein Medikament im Wert eines fünfstelligen Betrages benötigen würde. Während des Gespräches erkundigte sich der Ehemann der 49-Jährigen bei der Firma ihres Sohnes. Es wurde mitgeteilt, dass es dem Sohn gut geht. Anschließend wurde das Gesprächs beendet. Ein Schaden entstand nicht.

Die Polizei empfiehlt Fremden am Telefon keinerlei Auskünfte über private oder finanzielle Verhältnisse zu erteilen. Sollten Sie glauben mit einem Bekannten oder Verwandten zu sprechen, vergewissern Sie sich durch Rückfragen oder rufen Sie eigenständig Vertrauenspersonen an. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Täter setzen dieses Mittel gezielt ein, um kritische Nachfragen zu vermeiden. Die Täter sind kreativ und passen ihre Vorgehensweisen an. So nutzen beispielsweise die Täter die Panik um das Corona-Virus aus. Machen Sie auch bitte Ihre Mitmenschen auf betrügerische Telefonanrufe aufmerksam. Weitere Informationen zu verschiedenen Betrugsmaschen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Dinklage- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 18. Februar 2021, gegen 17.00 Uhr, wurde ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage in der Sanderstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Holdorf- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 19. Februar 2021, gegen 00.30 Uhr, wurde ein 29-jähriger Fahrer aus Stemwede in der Handorfer Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell