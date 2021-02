Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Am Donnerstag, 18. Februar 2021, zwischen 07.30 Uhr und 10.11 Uhr, kam es in der Molberger Straße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter suchte einen unverschlossenen Firmentransporter, einen weißen Mercedes, auf und öffnete im Inneren einen Rucksack. Aus diesem entwendete der Täter eine Geldbörse. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder zum Diebstahl geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Aus dem aktuellen Anlass möchte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta folgende Hinweise geben:

+ Verschließen Sie das Kraftfahrzeug ordnungsgemäß. Auch wenn Sie sich in unmittelbarer Nähe aufhalten. Ein unbeobachteter Augenblick reicht aus, um Wertsachen aus dem Fahrzeug zu entwenden.

+ Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Auto liegen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

+ Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Diebstahl aus dem Auto könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

+ Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab.

+ Lassen Sie das Fahrzeug nicht "laufen", wenn Sie nur kurz eine Besorgung tätigen oder eine Arbeit durchführen müssen.

"Autoeinbrecher haben es vor allem auf Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone oder zurückgelassene Wertsachen abgesehen. Zum Ärger über den Diebstahl kommen ggf. noch die notwendigen Reparaturen auf den Eigentümer zu. Deswegen: Einbruch vermeiden. Ihr Auto ist kein Tresor.", so Kriminaloberkommissar Andreas Bonk, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta.

Emstek/ Holdorf- Warnung vor aktuellen Schock-/Enkeltrickanrufen

Am gestrigen Tage sind der Polizei zwei Fälle bekannt geworden, bei denen bislang unbekannte Täter versucht haben, am Telefon Geld zu erlangen. Glücklicherweise hatten die Täter keinen Erfolg.

Am Donnerstag, 18. Februar 2021, kam es im Bereich Holdorf zu einem Enkeltrick-Betrugsversuch. Es meldete sich ein angeblicher Enkel bei einem 87-jährigen Mann. Der Anrufer gab am Telefon an, dass er Geld benötigen würde. Da der angebliche Enkel im Laufe des Gesprächs immer dreister wurde, wurde der 87-Jährige stutzig und beendete das Telefonat. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Ein ähnlicher Betrugsversuch ereignete sich am Donnerstag, 18. Februar 2021, im Bereich Emstek. Ein bisher unbekannter Täter gab sich am Telefon gegenüber einer 49-jährigen Frau als Arzt aus und teilte mit, dass ihr Sohn bei der Arbeit zusammengebrochen sei und nun im künstlichen Koma liegen würde. Der Anrufer gab weiter an, dass der Sohn an Corona erkrankt sei und für die umgehende Behandlung ein Medikament im Wert eines fünfstelligen Betrages benötigen würde. Während des Gespräches erkundigte sich der Ehemann der 49-Jährigen bei der Firma ihres Sohnes. Es wurde mitgeteilt, dass es dem Sohn gut geht. Anschließend wurde das Gespräch beendet. Ein Schaden entstand nicht.

Die Polizei empfiehlt Fremden am Telefon keinerlei Auskünfte über private oder finanzielle Verhältnisse zu erteilen. Sollten Sie glauben mit einem Bekannten oder Verwandten zu sprechen, vergewissern Sie sich durch Rückfragen oder rufen Sie eigenständig Vertrauenspersonen an. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Täter setzen dieses Mittel gezielt ein, um kritische Nachfragen zu vermeiden. Die Täter sind kreativ und passen ihre Vorgehensweisen an. So nutzen beispielsweise die Täter die Panik um das Corona-Virus aus. Machen Sie auch bitte Ihre Mitmenschen auf betrügerische Telefonanrufe aufmerksam. Weitere Informationen zu verschiedenen Betrugsmaschen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 18. Februar 2021, zwischen 18.40 Uhr und 19.00 Uhr, kam es in der Soestenstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen geparkten blauen Ford Mondeo. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek- Verkehrsüberwachung

Am Donnerstag, 18. Februar 2021, zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr, führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta im Bereich des Bundesstraße 72 Geschwindigkeitsüberwachungen durch. Zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr stellten die Beamten 22 Geschwindigkeitsüberschreitungen fest, die ein Bußgeldverfahren nach sich ziehen werden. Zudem wurden zwei Verstöße gegen ein Überholverbot festgestellt. Ein 57-jähriger Fahrer aus den Niederlanden sowie ein 25-jähriger Fahrer aus Rumänien überholten mit einem Sattelzug, obwohl ihnen ein Überholen durch VZ 277 (Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen) verboten war. Zudem überschritten beide die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h um 18 km/h und 25 km/h. Ferner stellten die Beamten zwei Verkehrsteilnehmer fest, die unerlaubterweise über eine Sperrfläche überholten. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird auch in Zukunft gleichgelagerte Verkehrsüberwachungsaktionen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell